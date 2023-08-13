مؤسسة النفط تطرح مناقصات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الحقول المكتشفة

13 أغسطس، 2023 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

قررت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

وقالت المؤسسة إن مجلس إدارتها طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض الاستثمارية.

ولفتت المؤسسة إلى أن العروض المطروحة للاستثمار ستجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنياً، مؤكدة على مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا.

وتشمل الخطة، وفق عون، تطوير حقول مكتشفة جديدة، ورفع القدرات الإنتاجية للحقول الحالية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية. كذلك هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له المؤسسة الوطنية للنفط والشركات، والجهات التابعة لها، والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.

كما تستهدف الخطة توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري.

13 أغسطس، 2023 1:34 م
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