حالة من بين نصف مليون حالة في العالم.. عملية نادرة لمولود بداخله جنين في مستشفى الأطفال بنغازي

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تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي من أجراء عملية جراحية لحالة نادرة لمولود يبلغ من العمر يوماً واحداً يعاني من وجود كتلة كبيرة بالتجويف الخلفي في الجهة اليسرى للبطن.

وأوضحت الفحوصات الأولية بأن الكتلة عبارة عن جنين غير مكتمل النمو توفي في الشهر الثاني وبقي في تجويف بطن الجنين الأول.

وقال رئيس الفريق الطبي بالمستشفى الدكتور عبدالله طاهر العبار إن: “القسم استقبل المولود بعد يوم واحد من ولادته وهو يعاني من وجود كتلة كبيرة بالبطن تم تصويرها مقطعياً، وخلال 24 ساعة تم تشخيص الكتلة على أنها نوع من الأورام يُسمى تيرتوما وهي كتلة متعددة الخلايا مكونة من عظام ودهون وأنسجة”.

وأضاف “بعد إجراء الفحوصات ناقش أطباء قسم الجراحة الحالة وتم الإجماع على أن تصنيفها هو (Fetus in Fetus) (طفل داخل طفل)، وذلك بناءً على الصور المقطعية التي أوضحت أنه جنين من خلال تكوين العظام والأنسجة والدهون وتكوين اليد، وأجريت له العملية وكُللت بالنجاح وسيغادر الطفل المستشفى بعد يومين”.

وأشار العبار إلى أن هناك حالة مماثلة أجريت لها نفس العملية ببنغازي منذ عامين، وتعد هذه الأنواع من الحالات نادرة الحدوث، فمتوسط حدوثها حالة واحدة بين نصف مليون حالة ولادة على مستوى العالم.