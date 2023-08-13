عبد العالي: ملف فساد “الدبيبة” زاد عن الحد والمعقول ولابد من إجراءات حاسمة

أخبار ليبيا 24

هاجم “فوزي عبد العالي”، عضو المجلس الانتقالي الأسبق، ووزير الداخلية السابق، وسفير ليبيا لدى البحرين سابقًا، حكومة الدبيبة.

وسرد فوزي عبد العالي مساوئ حكومة الدبيبة، قائلًا “الحكومة تتبع سياسة القمع وتكميم الأفواه، وانتهكت آدمية المواطن الليبي، وحريته وحقوقه” حسب قوله .

وذكر أن الحكومة تبسط نفوذها تحت سيطرة قوى ميليشياوية متغولة، وملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول ولابد من إجراءات حاسمة حياله.

وتابع عبد العالي أن الدبيبة يتعنت لعدم الخروج من المشهد، ويتمسك بالحكم، إلا أن الأمر يُدار إقليميًا ودوليًا، وليس عن طريق الانتخابات حتى يُمكن لصريرات الدبيبة أن تعطي مفعولها.

وأكد أن أنصار الحكومة مُجرد مُطبلين ومستفيدين، ويُغلبون مصالحهم الضيقة على المصالح العليا للبلد، لافتًا إلى أن الحكومة تفعل ما تريد وتتحمل مسؤوليته مصراتة، بسبب تكرار حديث الدبيبة أنه ابن مصراتة و يأتمر بأمرها ولا يخرج عن إرادتها.

فوزي عبد العالي أشار إلى أن مصراتة لم تأت بالحكومة، ولا تم استشارتها بخصوصها، لهذا من العبث أن تحمل أوزارها، وهذا يُلزمنا بموقف علني أمام الليبيين لبيان موقف المدينة منعًا للخلط وقطعًا للطريق على كل متربص .