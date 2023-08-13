ثلاثية البرازيلي فيرمينو تمنح الأهلي الفوز في افتتاح الدوري السعودي

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قاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق الأهلي السعودي إلى الفوز الأول في الدوري المحلي، مساء الجمعة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف أمام الحزم في أولى جولات البطولة، وذلك بمشاركة الجزائري رياض محرز.

وسجل فيرمينو هاتريك في مباراته الرسمية الأولى مع الأهلي السعودي العائد إلى دوري روشن، بعد أن لعب الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الثانية السعودية.

وقد بدأ المهاجم البرازيلي المنتقل من ليفربول مسلسل الأهداف في الدقيقة السادسة، ثم عزز تقدم فريقه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 72، بينما سجل هدف الحزم الوحيد فينيسيوس غويس في الدقيقة 50، ليحرز الأهلي أول 3 نقاط له في البطولة.

وصعد الأهلي والحزم معا إلى دوري روشن بعد أن عانيا شبح الهبوط، ولعبا في الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وقد تعاقد الأهلي مع عدد من كبار النجوم، منهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.