تكالة يبحث مع السفير التركي تطورات العملية السياسية

13 أغسطس، 2023 2:45 م
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تكالة يبحث مع السفير التركي
تكالة يبحث مع السفير التركي

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس الدولة “محمد تكاله” اليوم الأحد، مع السفيرَ التركي لدى ليبيا “كنعان يلمز” تطورات العملية السياسية في ليبيا.

كما بحث الجانبان نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهنأ السفير التركي رئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وآملا التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

13 أغسطس، 2023 2:45 م
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