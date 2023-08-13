سيكون ثاني أعلى لاعب أجرًا في العالم.. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال

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تسارعت وتيرة مفاوضات انضمام البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الأحد، إن الهلال السعودي بات قريبًا من ضم نيمار من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وإن البرازيلي سيصبح حال انتقاله ثاني أعلى لاعب أجرًا في العالم.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن نيمار حال انتقاله لدوري المحترفين السعودي سيصبح “ثاني أعلى لاعب أجرًا في العالم” خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم أن المصدر لم يكشف عن قيمة العرض فقد وصفه بأنه “لا يُرفض”، مشيرًا إلى أن الناديين باتا على أعتاب التوصل لاتفاق.

وقرر النادي الباريسي استبعاد نيمار والمهاجم كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي من تشكيلة الفريق في التعادل السلبي المحبط مع لوريان، أمس السبت، في انطلاق الموسم الجديد من المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.

في السياق نفسه، حسم الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” المختص بأخبار الانتقالات موقف نيمار من الرحيل إلى برشلونة على سبيل الإعارة بعد توقيع عقود انضمامه للهلال.

وقال رومانو: “لا توجد فرصة أن يعير الهلال نيمار إلى برشلونة”، وذلك بسبب جوان لابورتا والإدارة التي تميل لرفض عودة النجم البرازيلي لقلعة كتالونيا مرة أخرى.

وأضاف: “لا يزال الهلال يعمل على صفقة نيمار جونيور، اليوم.. المفاوضات جارية وتتقدم إلى مراحل حاسمة مع جميع الأطراف المعنية”.