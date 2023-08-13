تفاصيل صادمة.. القبض على شخص قام بتهديد والدته في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن مركز شرطة بوعطني بمديرية أمن بنغازي، من القبض على شخص قام بتهديد والدته بواسطة سلاح أبيض وشتمها لتعطيه المال وقام بسرقة مصوغات ذهبية من ابنة أخيه وبيعها لشراء حبوب الهلوسة والمواد المُسكرة.

واستجابة لشكوى مواطنة من مواليد 1950 ضد ابنها المدعو س.أ.أ من مواليد 1980 كونه قام بالتعدي عليها وتهديدها بواسطة سلاح أبيض وشتمها بألفاظ غير لائقة كونه متعاطي لحبوب الهلوسة وقام أيضا بسرقة مصوغات ذهبية (قطع من الذهب) تخص ابنة أخيه وأفادت أيضا أنه مُحتجز شقيقاته وابنة أخيه بالمنزل وبيده سلاح أبيض وفي حالة غير طبيعية .

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بانتقال أعضاء التحريات رفقة الشاكية إلى منزلها وضبط المشكو فيه حيث تم انتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة وتم الدخول إلى المنزل رفقة الشاكية وتم مشاهدة المشكو فيه بيده سلاح أبيض وفي حالة غير طبيعية وتم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودته إلى رشده.

وبالاستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى س.أ.أ من مواليد 1980 من ذوي السوابق واعترف بسرقة مصوغات ذهبية من ابنة أخيه وبيعها بسعر مُنخفض وأنه قام بشراء المخدرات وحبوب الهلوسة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.