انخفاض أسعار النفط العالمية في التعاملات الآسيوية

13 أغسطس، 2023 10:51 ص
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أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الأحد، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن خام برنت تراجع  68 سنتاً ليتم تداوله عند 75.93 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً إلى 71.19 دولاراً.

وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 %.

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في الـ16 من حزيران وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

13 أغسطس، 2023 10:51 ص
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