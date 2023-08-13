النهر الصناعي يُعلن أن ضخ المياه إلى بنغازي سيكون غدا الاثنين

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد الديب، أن ضخ المياه إلى مدينة بنغازي سيكون غدا الإثنين وفق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى انتهاء كل أعمال تعبئة الخط الناقل “إجدابيا – بنغازي” اليوم الأحد.

وأوضح أن المنظومة ستشرع اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة إجدابيا وخزان سلوق، والتي تشمل “إجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون – قمينس جردينة” وفق المعدلات الطبيعية.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط “إجدابيا – بنغازي” الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا، وقد تسبب هذا الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، فتح صمام الغلق بخط مياه النهر الناقل لإمداد المياه في مدينتي بنغازي وإجدابيا، بعد الانتهاء من جميع أعمال الحفر واللحام، واستبدال الأنبوب بالكامل.