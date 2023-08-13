إلى حين صرف الزيادة المقررة.. المشاري يقرر صرف “500” د ل إضافي لكل موظفي الكهرباء

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء الدكتور محمد المشاي قراراً يقضي بإضافة 500 د.ل لصافي المرتب لكل موظفي الشركة.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الإدارة رقم “602” لسنة 2023 تقديراً لجهود كل العاملين بالشركة ء وتفانيهم في أداء عملهم .

وبين المشاي في قراره أن هذه الزيادة إلى حين إيفاء الجهات المختصة بتنفيذ الزيادة المقررة من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء .

ويضاف إلأى مراتب كل مستخدم من مستخدمي الشركة صافي مبلغ “500” شهريًا وذلك ابتداء من شهر “8” إلى حين تمكن الشركة من تنفيذ زيادة الرواتب المقرر بموجب قرار الجمعية العمومية رقم “1” لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول رواتب العاملين .

ونص القرار في مادته الثانية أنه سيتم تسوية القيم المالية التي يتم صرفها تنفيذا لهذا القرار بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب .

يشار إلى أن إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية كشفت عن زيادة مرتبات 38 ألفا و552 موظفا في شهر أبريل الجاري.

وقالت الإدارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “، إن الزيادة جاء بترقيات أو تنفيذ جدول المرتبات الموحد.

وأكدت الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة ” علاوة سنوية ” بلغ ( 69000 ) ألف موظف .