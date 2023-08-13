الدبيبة يوجه الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الأبناء والزوجة والبنات

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد تعليماته بضرورة صرف منحة الأبناء والزوجة والبنات.

وشدد الدبيبة في قراره الموجه لوزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بضرورة صرف المنحة للربع الثالث لعام 2023، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني قالت إنه سيتم صرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء عن 3 أشهر وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت الكيلاني في تصريح نشرته منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء أنه سيتم صرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن عن شهر يوليو خلال أقل من أسبوع.

وأضافت الكيلاني أنّها تطمئن كافة العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية بانتهاء عملية مطابقة المرتبات، معربة عن شكرها وزارة المالية على تعاونها في ذلك.