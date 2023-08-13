الجروشي : مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة يعتبر بمثابة عزل سياسي

13 أغسطس، 2023 4:58 م
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طارق الجروشي
طارق الجروشي

أخبار ليبيا 24

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة المُعد من لجنة (6+ 6) يعتبر بمثابة عزل سياسي.

وأوضح الجروشي أن المادة (18) من القانون تنص على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح أعضاء الهيئات القضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة ومن في حكمهم “رجال الأجهزة الأمنية” قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم.

وقال إن هذا من شأنه أن يُـقصى شريحة كبيرة من المجتمع الليبي، وهذا الأمر الذي سيكون له تداعياته وآثاره ومضار على مؤسسة مجلس الأمة وعلى المجتمع الليبي.

وأكد الجروشي أن هذا الأمر يُعد تعسفًا وتصحرًا سياسيًا وحرمان المؤسسة من كوادر كفؤة، وأن هذا النص يشير إلى أن أعضاء لجنة (6+6 ) التابعون لمجلس الدولة الاستشاري ، قد وظفوا  أهدافهم  السياسية من خلال منع هذه الفئات من العمل النيابي؛ وبالتالي بإقصائها يفقد مجلس الأمة خبرات في مجال القانون والقضاء والأمن القومي، وهذا ما يسعى له التيار المسيطر على مجلس الدولة الاستشاري  .

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بأنه أضحى لازماً تعديل هذه المادة كونها غير دستورية وتحرم فئات هامة في المجتمع من المشاركة السياسية.

13 أغسطس، 2023 4:58 م
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