الأرصاد الجوية يُحذر المصطافين من السباحة

13 أغسطس، 2023 11:39 ص
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أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المصطافين من حالة الطقس ومن السباحة في البحر، اليوم الأحد، لافتا إلى أن حالة البحر غير ملائمة للسباحة على معظم الساحل الليبي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وقال في نشرته اليومية أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين 27–33مْ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 35 – 40 مْ.

وأوضح المركز أنّه يشمل الاعتدال في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد كامل مناطق ليبيا ويستمر حتي نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أنّ حالة البحر غير ملائمة للسباحة على معظم الساحل، دعيا لأخذ الحيطة والحذر.

ولفت المركز إلى أن البحر غير ملائم للسباحة خلال فترة  المساء على الساحل الغربي، ويكون مضطربا على الساحل الشرقي منبها المصطافين بأخذ الحيطة والحذر.

13 أغسطس، 2023 11:39 ص
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