اشتباه في غرقه.. فقدان الاتصال بمهندس تابع لشركة فاباق النمساوية بمحطة تحلية طبرق

13 أغسطس، 2023 11:21 ص
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أخبار ليبيا 24

أفاد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 في طبرق أن شركة فاباق النمساوية التي تقوم بصيانة محطة تحلية طبرق فقدت، اليوم الأحد، الاتصال بأحد مهندسيها.

وأوضح مراسلنا أن هناك اشتباه في غرق مهندس الشركة الذي يحمل الجنسية الهولندية قرب محطة تحلية طبرق.

وأكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 أن فريقا من الغطاسين بدأ في عمليات البحث عن المهندس المفقود بالقرب من محطة تحلية طبرق.

يشار إلى أن شركة فاباق النمساوية تقوم بأعمال صيانة في محطة تحلية طبرق شرقي البلاد.

13 أغسطس، 2023 11:21 ص
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