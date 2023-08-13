أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (29–34)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم، والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-32)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40)مْ.

بينما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-38)مْ.