(كل طرف يبي يطيح مربوعة الثاني)..مختار الجديد يعلق على على اجتماع قيادات مصراتة

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علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على اجتماع عدد من القيادات العسكرية والاجتماعية في مدينة مصراتة.

وقال الجديد :”إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في ليبيا فعليك أن تعرف ماذا يحدث في مصراتة، وإذا أردت أن تعرف ماذا يحدث في مصراتة فعليك أن تعرف ماذا يحدث في ليبيا”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”الحوش المصراتي فيه مربوعة وحدة، والمربوعتين لازم اتطيح وحدة منهن، وكل طرف يبي يطيح المربوعة الثانية ولكن الخوف أنهم يطيحوا الحوش على روسنا”.

وأضاف الجديد :”الشعارات الرنانة ولى زمانها ولم تعد تنطلي على أحد، الآن زمن الصراع على الغنيمة وشعار المرحلة هو مشكلتنا في الفساد أننا ماحصلناش حصتنا فيه”.

وختم الخبير الاقتصادي :”آخر سطرين ديرهن حلق في وذنك تذكرهم كلما وسوس لك الشيطان أن تصدق أحد الشياطين”.

وشهدت مدينة مصراتة الخميس اجتماعًا ضم عدد من القيادات العسكرية والاجتماعية لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا ومناقشة الشأن الأمني والعسكري في المدينة.