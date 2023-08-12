كتلة غرب إفريقيا تلغي اجتماع أزمة انقلاب النيجر

أخبار ليبيا 24

أرجأ زعماء غرب أفريقيا اجتماع أزمة كان مقررا، اليوم السبت، بشأن التعامل مع الانقلاب في النيجر بعد الموافقة على نشر “قوة احتياطية لاستعادة النظام الدستوري” في أقرب وقت ممكن.

ووافقت الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي أطاح به أعضاء من حرسه في 26 يوليو.

وكان من المقرر أن يحضر رؤساء الأركان من الدول الأعضاء في كتلة غرب إفريقيا اجتماعا اليوم السبت في العاصمة الغانية أكرا، لكنهم علقوه في وقت لاحق إلى أجل غير مسمى “لأسباب فنية”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت مصادر، إن الاجتماع كان مقررا في الأصل لإبلاغ قادة المنظمة بـ “أفضل الخيارات” لتفعيل ونشر القوة الاحتياطية.

وقال وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، اليوم السبت، إن “الخيار العسكري الذي تتصوره الإيكواس بجدية ليس حربا ضد النيجر وشعبها بل عملية بوليسية ضد محتجزي الرهائن والمتواطئين معهم”.

الإيكواس عازمة على وقف الانقلاب العسكري السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات فقط وقطعت المعاملات المالية وإمدادات الكهرباء وأغلقت الحدود مع النيجر غير الساحلية، مما أعاق الواردات التي تشتد الحاجة إليها إلى واحدة من أفقر دول العالم.

تسقط الإيكواس وفرنسا

واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب في نيامي عاصمة النيجر يوم الجمعة للاحتجاج على خطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإرسال قوات.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من قاعدة عسكرية فرنسية على مشارف نيامي وهم يهتفون “تسقط فرنسا وتسقط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

واتهم زعماء النيجر الجدد فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وهي حليف مقرب من بازوم، بالوقوف وراء الموقف المتشدد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ولوح العديد من المتظاهرين بالأعلام الروسية والنيجر ورددوا دعمهم لرئيس الانقلابيين، الجنرال عبد الرحمن تياني.