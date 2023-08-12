في ظروف غامضة..وفاة لاعب نادي اليرموك محمد الرمال بمقر احتجازه في مركز شرطة الماية

12 أغسطس، 2023 7:52 ص
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أخبارليبيا24

أكدت مصادر مطلعة أن لاعب نادي اليرموك الرياضي محمد الرمالي وجد مقتولا في مقر احتجازه في مركز شرطة الماية.

وأوضحت المصادر أن قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور قام بالقبض على الرمالي على خلفية بلاغ بشأن إتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري.

وأضافت المصادر أن جنائي جنزور قام بتسليمه إلى مركز شرطة الماية مساء الأربعاء الماضي 9 أغسطس الجاري، وتم الاتصال بأسرته لإبلاغهم عن وفاته بداعي الانتحار في مكان توقيفه.

12 أغسطس، 2023 7:52 ص
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