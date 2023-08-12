فرونتكس: أعداد المهاجرين الذين وصلوا أوروبا خلال 7 أشهر من 2023 قفزت بنسبة 115%

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كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023 قفزت بنسبة 115%.

وأوضافت الوكالة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة أن المهاجرين انطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ 23 ألف مهاجرًا وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت “فرونتكس” أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017، موضحة أن مسار منتصف البحر المتوسط يظل المسار الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها