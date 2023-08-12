فرسان جنزور تداهم موقعًا لتعدين العملات الرقمية (بيتكوين)

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أكدت كتيبة فرسان جنزور – السرية الأولى أنها داهمت موقعًا داخل المدينة يتم فيه تعدين العملات الرقمية (بيتكوين).

وأوضحت الكتيبة أن المداهمة تمت بعد عملية رصد وتتـبع واسعة استمرت لأيام بـعد الاشتباه في أحد المواقع داخل مدينة جنزور يقوم بنـشاط غير قـانوني حيث يستعمل أجهزة عـالية الطاقة ويخالف قواعد السياسة النقدية.

وأضافت أن أفراد السرية الأولى رفقة مكتب الآمن الداخلي جنزور داهموا الموقع بعد التأكد من وجود المعدات ومن خلال تفتيش الموقع ثم العثور على معدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية (بيتكوين).

وأشارت إلى أنه تم العثور كذلك على المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً والتي تشكل خطرًا وضررًا جسيمًا على الصعيد الاقتصادي وعلى المصلحة العامة.

ولفتت كتيبة فرسان جنزور إلى أن هذه المعدات لا تخضع إلى متابعة أو مراقبة من الجهات الحكومية.

وأفادت الكتيبة أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.