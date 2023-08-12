ستة قتلى بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي

أخبار ليبيا 24

قال مسؤولون بحريون فرنسيون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق قارب يقل مهاجرين متجهًا إلى بريطانيا في القنال في ساعة مبكرة من صباح، اليوم السبت، فيما تواصل البحث عن المفقودين.

وقالت، متحدثة باسم سلطة السواحل الفرنسية بريمار، إن ما بين خمسة وعشرة ركاب ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 55.

وقالت وكالة فرانس برس إنّه تم حشد ثلاث سفن فرنسية وطائرة هليكوبتر وطائرة للبحث في المنطقة قبالة سانجات بشمال فرنسا مع سفينتين بريطانيتين.

وقال المدعي العام المحلي إن الضحية الأولى كانت لرجل يتراوح عمره بين 25 و30 عاما من أصل أفغاني تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في كاليه، لكنه توفي فيما بعد.

وقال المتحدث باسم بريمار، إن خمسة أشخاص آخرين في حالة حرجة نقلوا إلى كاليه على متن قارب نجاة، لكن أعلن عن وفاتهم لدى وصول السفينة.

وأضاف المدعي العام إن القارب انقلب عند منتصف الليل بتوقيت غرينيتش قبالة الساحل الشمالي لفرنسا.

وشهدت الأيام الأخيرة عدة محاولات لعبور القناة في قوارب بعد تحسن الأحوال الجوية.