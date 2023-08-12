روسيا تسقط ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق جسر القرم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط ثلاثة صواريخ أوكرانية أطلقت فوق جسر القرم.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلت عن حاكم القرم سيرغي أكسيونوف قوله: «تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش. لم يصب جسر القرم بأضرار» على حد قوله.

من جانه قال أوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، إن حركة السير على الجسر ستستأنف قريباً.

وفي سياقٍ دي صلة؛ تستعد الولايات المتحدة، لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وزارة الدفاع الأميركية؛ أوضحت أن المساعدات تشمل منظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيّرة ومعدّات أخرى، وقالت إن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود الأميركية لاستجابة المتطلّبات الملحّة لأوكرانيا عبر بناء القدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية، على حد قولها.