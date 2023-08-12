تحذيرات من متحور جديد لفيروس “كورونا” ينتشر سريعاً حول العالم

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قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد إصابات كورونا التي رصدت على مستوى العالم، ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر واحد، وذلك ناتج عن متحور جديد ينتشر بسرعة شديدة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، صدر يوم الجمعة، أن أكثر من 17% من الإصابات التي رصدت مؤخرًا، تعود إلى المتحور”إي جي 5″.

وفي مايو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها حذرت منذ ذلك الحين من أن الوباء لا يزال ينتشر ويتحول؛ مما يتسبب في حدوث طفرات عرضية في حالات العدوى، والاستشفاء، والوفيات.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة في تحديثها الأسبوعي، إن “الدول أبلغت عن ما يقرب من 1.5 مليون حالة جديدة في الفترة من 10 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري، بزيادة 80% مقارنة بالشهر السابق، ومع ذلك، انخفض عدد الوفيات بنسبة 57% إلى 2500 وفاة”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات والوفيات المبلغ عنها لا يعكس الأرقام الحقيقية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام البلدان بإجراء اختبارات ورصد أقل بكثير مما كانت عليه خلال المراحل المبكرة من الوباء.

وقالت المنظمة إن العديد من الحالات الجديدة جاءت في منطقة غرب المحيط الهادئ، التي شهدت قفزة في الإصابات بنسبة 137%، كما شهدت العديد من البلدان في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، ارتفاعًا في عدد الحالات مؤخرًا.

وتوقع الخبراء أن يكون للتجمعات الصيفية والسفر، وتراجع المناعة، والمتحور “إي جي 5” دور في الزيادة.