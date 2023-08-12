النصر يصعق الهلال ويتوج بطلا للبطولة العربية

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توج نادي النصر بطلا للبطولة العربية للأندية بعد فوزه على نظيره الهلال، بنتيجة (2-1)، في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء السبت، في نهائي المسابقة.

وسجل ميشيل ديلغاود هدف الهلال الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، برأسية من عرضية مالكوم سكنت شباك النصر.

ثم أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بعدما وجه عرضية متقنة داخل شباك الهلال.

واتجهت المباراة بعد ذلك للعب أشواط إضافية، لينجح النجم البرتغالي في وضع بصمته ويسجل الهدف الثاني للنصر مع الدقيقة 98 من رأسية رائعة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.

وكان عبدالإله علي العمري لاعب النصر قد تعرض للطرد في الدقيقة 72 ليكمل “العالمي” المباراة بـ10 لاعبين.