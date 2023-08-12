النجدة في طرابلس تلقي القبض على سيارة تاكسي استخدمت في عملية سطو مسلح

أخبار ليبيا 24

ضبط عناصر شرطة النجدة سيارة تاكسي استخدمت في عملية سطو مسلح، وذلك خلال تمركز أمني داخل طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، أن شرطة النجدة ضبطت سيارة تاكسي “سامسونج إس إم3” قامت بعملية سطو مسلح.

وأضافت أنه اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

وفي إطار عملهم الأمني قالت مديرية أمن طرابلس أعضاء قسم شرطة النجدة ألقوا القبض على شخص قام بسرقة منزل.

وذكرت أنّه تمّ تسليم المتهم برفقة المسروقات إلى مركز شرطة طريق المطار من حيث الاختصاص.