النجار: لا حلول لأزمة المياه في العراق إلا من خلال تحلية مياه البحر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال معاون محافظ البصرة في جنوب العراق، حسن النجار ، إنهُ لا توجد حلول لأزمة المياه في العراق.

النجار؛ وفي حديثه لوكالة أنباء العالم العربي، أوضح أن الحل يكمن في بتحلية مياه البحر، واصفًا مشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر في المحافظة، بأنه مشروع واعد وكبير، على حد تعبيره.

وأكد النجار أنّ المشروع سيوفر نحو 1.2 مليون متر مكعب من المياه في المرحلة التشغيلية الأولى، وهي تكفي وفق المقاييس المعتمدة لسكان البصرة، وفقَ قوله.

وبلغ مستوى المخزون الاستراتيجي من المياه في العراق أقل مستوى له في تاريخ البلاد بسبب قلة الأمطار والإيرادات المائية في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب بيانات حكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.

محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين

وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقتٍ سابق، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.