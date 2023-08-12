الناطق باسم شركة البريقة ينفي وجود أزمة وقود في طرابلس

أخبار ليبيا 24

نفى الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط “أحمد المسلاتي“، وجود أزمة وقود في العاصمة طرابلس أو توقف في إمدادات الوقود إلى المحطات.

وأكد المسلاتي استمرار خروج الطلبيات من مستودع طرابلس النفطي لجميع شركات التوزيع، مشيرا إلى بدئهم بالتزويد من مستودع طرابلس النفطي لتنفيذ كافة الطلبيات لشركات التوزيع والمحطات التابعة لهم.

وأشار إلى أنهم يقومون بتزويد الجنوب من مستودع مصراتة النفطى لمستودع سبها، مبينا أن شاحنات نقل الوقود كانت قد توقفت يوم أمس بمنطقة “شميخ” بسبب اعتصامات أهالي منطقة بني وليد وإقفال الطريق مما ساهم في تأخر تنفيذ الطلبيات .

ونوه المسلاتي إلى أنه بعد حلحلة المشاكل من الجهات المختصة بالمنطقة استؤنفت عمليات تحويل الوقود إلى الجنوب من يوم أمس بعد منتصف الليل واستمرت الشاحنات في طريقها إلى سبها.