المغرب يخصص 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح الاستثمارات

12 أغسطس، 2023 5:41 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

خصص المغرب حوالي1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم أي ما يعادل 60.5 مليار دولار، خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ؛ اعتمدت المملكة المغربية على ميثاق الاستثمار الجديد بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيع الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة؛ بحسب الوزارة.

ووفقًا للبيانات.. تستولي مشروعات الطاقة على 93 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي وقتٍ سابق.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.

من جهة أخرى.. سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انخفاضًا قدره 57.2% إلى 700 مليون دولار في يونيو، مقابل 1.6 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت تحويلات المغتربين 13.9% إلى 5.6 مليار دولار.

 

12 أغسطس، 2023 5:41 م
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