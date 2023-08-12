الفرنسي ديمبيلي يوقع عقدا لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان

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وقع اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي عقدا لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، حسبما أعلن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وانضم ديمبيلي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي كان جزءًا من منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، إلى برشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند ومدد عقده العام الماضي حتى 2024.

واستفاد باريس سان جيرمان من شرط جزائي للاعب بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار) للتعاقد مع مهاجم رين السابق.

وقال ديمبيلي، في بيان، لفريق باريس سان جيرمان “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان ولا أطيق الانتظار للعب بألواني الجديدة”. وأضاف، “آمل أن أستمر في النمو هنا وأن أجعل كل من يحبون النادي فخورين”.

وينضم ديمبيلي، الذي خاض 37 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل أربعة أهداف، إلى ثلاثة فائزين آخرين بكأس العالم في باريس سان جيرمان وهم كيليان مبابي وبريسنيل كيمبيمبي ولوكاس هيرنانديز.

وهذا هو التعاقد التاسع للنادي في الصيف بعد المدافعين ميلان سكرينيار ولوكاس هيرنانديز ولاعبي الوسط مانويل أوغارتي وشير ندور والمهاجمين ماركو أسينسيو ولي كانغ إن وجونكالو راموس والحارس أرناو تيناس.

وفي برشلونة، على الرغم من مشاكل التأقلم مع الفريق الكتالوني والإصابات، سجل ديمبيلي 40 هدفا في 185 مباراة، وفاز بثلاثة ألقاب للدوري في 2018 و 2019 و 2023 وكأس إسبانيا مرتين 2018 و 2021. ويعزز باريس سان جيرمان خياراته الهجومية مع استمرار عدم التأكد من مستقبل النجمين كيليان مبابي ونيمار.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إن “الشغف والتصميم الذي أظهره عثمان عندما انضم إلى باريس سان جيرمان رائع وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا”.

وأضاف، “نحن فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم الفرنسي في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي. لدخول حقبة رائعة جديدة لنادينا”.