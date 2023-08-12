الفرطاس يطالب مدراء المصارف تزويدها بالسيولة بشكل عاجل

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طالب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ميلود الفرطاس، المدراء العامون بالمصارف متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة بشكل عاجل.

وشدد الفرطاس – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – على إمكانية رفع سقف السحوبات للمواطنين، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس.

ودعا مدير الإدارة إلى سرعة التواصل مع إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها للتنسيق معها واستلام احتياجاتهم من السيولة وتزويد فروعهم بها.

وأكد الفرطاس استعدادهم التام للتنسيق في نقل أي شحنات من العملة لكافة المناطق ومدن ليبيا.