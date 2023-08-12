الضاوي يعمم على البلديات بعدم السماح لأعضاء البعثات الأجنبية بالدخول والتجول بالمناطق الخاضعة للحكومة إلا بتصريح

12 أغسطس، 2023 7:47 م
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أخبار ليبيا 24

وجّه وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سامي الضاوي، تعميمًا إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات بعدم السماح لأعضاء المنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وعدم التعامل معها إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة أو الجهات المفوضة منها وفقا للقانون.

وقالت الحكومة إن ذلك جاء تنفيذًا للكتاب الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، الصادر قبل أيام.

وكان حماد قد طالب الجهات الأمنية بعدم السماح لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة للحكومة إلا بعد أخذ الموافقة من الرئاسة أو الجهات المفوضة منها بذلك.

 

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12 أغسطس، 2023 7:47 م
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