الشرطة الفرنسية تُخلي برج إيڤل بعد تهديد بوجود قنبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، برج إيفل والمنطقة المحيطة به كإجراء احترازي بعد تهديد بوجود قنبلةط

وكالة رويترز للأنباء، أكدت إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل، وأشارت إلى أن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق، وفق الوكالة.

ويعدّ برج إيڤل من أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي، حيثُ بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر، بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ منفصل، أصدرت السلطات الفرنسية في وقتٍ سابق أكثر من ألف حكم قضائي في حق أشخاص ارتبطوا في أعمال الشغب في فرنسا.

وزير العدل الفرنسي، أكد «صدور أكثر من 1000 حكم قضائي، في حق أشخاص على ارتباط بأعمال الشغب التي هزت فرنسا بينهم 600 دخلوا السجن»

وأضاف الوزير الفرنسي، أنه صدر 1278 حكماً، 95 في المائة منها إدانات، كما جرى إحالة 1300 شخص إلى النيابة العامة، وأن 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء، كما حُكم على 1056 شخصاً بالسجن، بينهم 742 مع النفاذ، بمتوسط 8.2 شهر، وفقَ أقوال الوزير الفرنسي.

وفي وقتٍ سابق؛ أظهرت التقديرات الأولية في فرنسا، تسبب أعمال الشغب في البلاد بخسائر وأضرار بأكثر من مليار يورو لقطاعات مختلفة، باستثناء السياحة.