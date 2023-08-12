الزادمة: الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية بالجنوب رغم نقص الميزانيات

12 أغسطس، 2023 4:11 م
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نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان سالم الزادمة
نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان سالم الزادمة

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سالم الزادمة، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بكافة مناطق الجنوب الليبي وإنهاء معاناة مواطنيه.

جاء ذلك خلال افتتاحه الخميس للمبنى الإداري للتقويم والقياس بمراقبة التربية والتعليم بسبها بعد صيانته وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات والملحقات الإدارية.

وقال الزادمة، إنّه بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة من نقصٍ في الميزانيات إلى أنها عاقدة العزم على الدفع بعجلة البناء والتقدم والتطوير والإصلاح بمختلف القطاعات وفي مختلف المجالات التعليمية والصحية والمواصلات وغيرها من المجالات بمناطق الجنوب.

 

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12 أغسطس، 2023 4:11 م
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