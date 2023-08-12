الجزائر.. وضع حجر الأساس لمشروع عصرنة وازدواجية الخط المنجمي الشرقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وضع رئيس حكومة الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، حجر الأساس لمشروع عصرنة وازدواجية الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبوشقوف بولاية قالمة.

وزارة النقل الجزائرية؛ أوضحت أن المشروع تبلغ تكلفته أكثر من 51 مليار دينار أي 370 مليون دولار، إذ تبلغ قيمة إنجاز مراحل المشروع تصل إلى 400 مليار دينار أي حوالي 2.94 مليار دولار.

عبد الرحمن قال في تصريحاتٍ صحفية: “نسعى من خلال هذا المشروع إلى الاستغلال الأمثل للثروات التي تزخر بها بلادنا ولذلك لابد من منشآت قاعدية ترافق هذا الاستغلال”

وفي سياقٍ منفصل.. افتتحت الجزائر محطة الصابلات في العاصمة الجزائرية الجزائر لشحن السيارات الكهربائية.

وحضر مراسم الافتتاح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة كل من وزير العمل، فيصل بن طالب، والمدير العام لمجمع سونل غاز.

وبحسب بياناتٍ حكومية؛ تعتبر محطة منتزه الصابلات في العاصمة، والتي تعتبر أول محطة من نوعها في الجزائر.

وفي سياقٍ منفصل.. قدمت الجزائر طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة بريكس.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال خلال حوار مع قناة “CCTV” الصينية، إن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة بريكس وبنك بريكس، وراسلوا المديرة السابقة للبرازيل لتكون جزءًا من مساهمي بنك بريكس.؛ لأن عالم بريكس سيساعدهم بشكل أكبر، لأن العالم أصبح يتكتل، وأن الجزائر والعالم تثق بسياسة الصين، حسب تبون.

وأكد تبون أنّ أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك بريكس، وذلك لفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للجزائر.