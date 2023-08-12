الاقتصاد الروسي ينمو بـ4.9 بالمائة خلال الربع الثاني من 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حقق الاقتصاد الروسي نموًا ملحوظًا بعد 4 فصول من الانكماش.

بياناتٌ حكومية؛ أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ4.9% في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، مقابل انكماش قدره 1.8%، وفقَ آخر الإحصائيات.

وفي وقتٍ سابق؛ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العام الحاليّ إلى 0.7 بالمئة من أصل 0.3 بالمئة.

صندوق النقد الدولي، قال في تقرير أنه راجع توقعات النمو لعام 2023 بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية وخفضها بمقدار 0.8 نقطة مئوية في عام 2024 مقارنة بتقديرات شهر يناير، وأشار إلى أنه حسن من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 0.8 بالمئة ويخفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.4 بالمئة.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي السابق، فقد قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3.5 بالمئة.