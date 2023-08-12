ارتفاع عدد قتلى هجوم داعش على حافلة عسكرية في سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصلت حصيلة القتلى في هجوم تنظيم داعش على حافلة عسكرية سورية إلى 33 جنديًا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح أن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطر، مشيرا إلى نجاة ركاب حافلتين من الهجوم الدموي لعناصر التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن التنظيم استهدف حافلة عسكرية واحدة على الأقل في بادية الميادين على طريق دير الزور – حمص، في هجوم هو الأعنف في عام 2023، بحسب المرصد.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قُتل خمس عناصر قوات النظام واصيب أربعة آخرون، في هجوم لتنظيم داعش استهدف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال في بيانس صحفي: إن مسلحي تنظيم داعش هاجموا قافلة عسكرية تضم صهاريج محملة بالنفط، على طريق الرقة – سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة لاحتراق عدد من الصهاريج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي قتٍ سابق.. أكدت الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرقي سوريا، مقتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة، وبدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ المسيّرة هاجمت معسكر تدريب في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل أربعة