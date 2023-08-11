يتحركون بأريحية..الدغاري: قرار حماد بمنع السفراء والأجانب من التحرك في مناطق نفوذه “صائب”

11 أغسطس، 2023 8:35 م
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خليفة الدغاري
خليفة الدغاري

أخبارليبيا24

اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمنع المسؤولين الأجانب والدوليين من التجول في مناطق نفوذ حكومته، بـالقرار ”الصائب” .

وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية أن قرار حماد صائب من الناحية الأمنية والسياسية ويحافظ على سيادة الدولة الليبية.

وأوضح عضو النواب أن هؤلاء السفراء والأجانب والمسؤوليين الدوليين يتحركون في كل ربوع البلاد بكل أريحية ويعقدون لقاءات مع عمداء بلديات وشيوخ قبائل دون رقيب أو حسيب.

ولفت الدغاري، إلى أن أغلب هذه الجولات تحمل طابع مخابراتي لذا هذا القرار في محله، لكن يجب أن يكون الإذن من وزارة الخارجية وليس رئيس الحكومة طبقًا للأعراف الدبلوماسية.

وأفاد أن الخطوة تستهدف ضمنيا السفراء، وليس المبعوث الأممي كون طبيعة عمل البعثة تختلف لأنها تلتقي بالجميع.

وأكد أن أغلب السفراء يحصلون على إذن الدخول والتحرك من حكومة الوحدة الوطنية كونها تحظي بالاعتراف الدولي، وقرار حكومة حماد يستهدف بعض السفراء وخاصة الأمريكي نورلاند، وسفراء تركيا وبريطانيا.

11 أغسطس، 2023 8:35 م
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