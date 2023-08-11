هورندال: أنا سعيدة بالدور الذي تلعبه بريطانيا في الحفاظ على مدينة غدامس

أخبار ليبيا 24

أكدت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، أنها استمعت للصعوبات التي يواجهها الناس في غدامس للوصول إلى بعض الخدمات العامة الأساسية.

وقالت هورندال في سلسلة تغريدات لها : “لحظة غروب شمس جميلة في الصحراء الليبية ونهاية أيام قليلة رائعة! شكرا لغدامس على حفاوة الاستقبال في مدينتك الفريدة والتاريخية”.

وأعربت عن فخرها بالدور الذي تلعبه بلادها في المساعدة في الحفاظ على مدينة غدامس القديمة التاريخية، بما في ذلك أعمال الحماية من قبل جامعات المملكة المتحدة”، لافتة إلى أنه تم مناقشة مجالات أخرى للتعاون المحتمل .

وأضافت “لقد سمعت بوضوح الصراعات التي يواجهها الناس هنا مع الوصول المحدود إلى بعض الخدمات العامة الأساسية، لكنني أيضًا أخذت رسالة أمل، خاصة من مجموعات الشباب التي تحدثت إليها، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لهذه المدينة الجميلة المسالمة”.