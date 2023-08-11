نواب عن الجنوب يطالبون الحكومة برئاسة حماد بمجابهة الفساد وتقنين الصرف في الميزانيات

11 أغسطس، 2023 9:39 ص
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أخبار ليبيا 24

طالب، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الخميس، الحكومة الليبية، بضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف في الميزانيات.

وطالب النواب، في اجتماع حضره وزراء عن الجنوب، رئيس الحكومة أسامة حماد، بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.

وأكد النواب، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

ومن جهته أكد حماد أن شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب.

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11 أغسطس، 2023 9:39 ص
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