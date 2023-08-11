مركز الأرصاد الجوية يحذّر من عدم ملائمة البحر للسباحة على الساحل الشرقي لليبيا

11 أغسطس، 2023 11:20 ص
3

أخبار ليبيا 24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من أن البحر غير ملائم للسباحة على الساحل الشرقي لليبيا.

وناشد المركز، في نشرته، المصطافين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. وعلى صعيد حالة الطقس قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 28 و33 مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 35 و39 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب اعتبارًا من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان).

وقال إن المحتمل سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

الوسوم
11 أغسطس، 2023 11:20 ص
3

المزيد من الأخبار

الحكومة: حماد يعطي تعليمات للبدء الفوري لتحسين خدمات مركز بنغازي الطبي

11 أغسطس، 2023 12:15 م

الدبيبة: حريصون على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين وإرجاعهم إلى بلدانهم

11 أغسطس، 2023 10:39 ص

ضبط قارب هجرة يحمل 22 شخصًا في محافظة رودس اليونانية

11 أغسطس، 2023 10:02 ص

نواب عن الجنوب يطالبون الحكومة برئاسة حماد بمجابهة الفساد وتقنين الصرف في الميزانيات

11 أغسطس، 2023 9:39 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى