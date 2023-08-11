مركز الأرصاد الجوية يحذّر من عدم ملائمة البحر للسباحة على الساحل الشرقي لليبيا

أخبار ليبيا 24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من أن البحر غير ملائم للسباحة على الساحل الشرقي لليبيا.

وناشد المركز، في نشرته، المصطافين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. وعلى صعيد حالة الطقس قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 28 و33 مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين 35 و39 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب اعتبارًا من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي (الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان).

وقال إن المحتمل سقوط زخات من المطر تصاحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.