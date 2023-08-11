ضبط قارب هجرة يحمل 22 شخصًا في محافظة رودس اليونانية

أخبار ليبيا 24

قالت البحرية اليونانية، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال تسعة مهربين في محافظة رودس بعد ضبط قارب هجرة يحمل 22 شخصًا.

وأفادت البحرية، أنه تم إبلاغ هيئة ميناء رودس في الساعات الأولى من يوم الخميس بوجود سفينة مشبوهة في منطقة “ليندو” البحرية شرق رودس متجهة نحو منطقة ستيجنون رودس.

وذكرت أنه بعد البلاغ تم رصد قارب يحمل 22 شخصًا بينهم 09 رجال و06 نساء و07 قاصرين كان متجهًا نحو ساحل رودس.

وأضافت، أنه في فحص لاحق، تبين أن جميع من كانوا على متن السفينة يفتقرون إلى وثائق التصديق، بينما تم العثور في حوزة 09 رجال – قباطنة – متاجرين، ما مجموعه تسعة عشر (19) بطاقة هوية مزورة من مختلف البلدان الأوروبية.

وقالت البحرية، إنه تم نقل القارب الشراعي إلى ميناء أكاديا رودس برفقة حرس الإنقاذ؛ حيث تم اعتقال تسعة أجانب.

وأضافت، كما صادرت الهيئة المركزية لميناء رودس، التي تجري التحقيق الأولي بالتعاون مع مديرية أمن وحماية الحدود البحرية، السفينة الشراعية والوثائق المزورة.

وذكرت البحرية، أن مديرية أمن وحماية الحدود البحرية، تقوم، بالتعاون مع هيئة ميناء رودس، بتحليل ومعالجة البيانات التي ظهرت وتحقق في إمكانية مشاركة الأشخاص الموقوفين أعلاه في حالات أخرى من الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.