صالح: الحكومة الجديدة ستكون برئاسة شخص من التكنوقراط للإشراف على الانتخابات القادمة

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تحرك رئاسة المجلس بتشكيل السلطة التنفيذية، ومصرون أن تكون حكومة جديدة يرأسها شخص من التكنوقراط حتى تتولى عملية الإشراف على الانتخابات القادمة.

وأكد رئيس المجلس في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على أن قوانين الانتخابات ستكون جاهزة قانونا قبل نهاية أغسطس، يليها الشروع في تشكيل الحكومة ثم إعطائها القوانين لتقوم بتنفيذها .

وذكر أنه أجري محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة الجديد “محمد تكالة” وأبدى استعداده للتفاهم للخروج بليبيا من هذه الأزمة .

وأضاف أن مجلس الدولة سينظر لملاحظات البرلمان حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها.

وقال صالح إن البعثة الأممية غير مقتنعة بإجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة مهما كانت النتائج.

وأوضح أنه لا يوجد خلاف بيننا وبين البعثة، وأكدنا لرئيس بعثة الأمم المتحدة “عبد الله باثيلي” عزمنا تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.

وأشار في تصريحاته إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اقتنعا بوجوب تشكيل حكومة جديدة تُشرف على الانتخابات.

وتابع أن ملاحظته حول ترشح مزدوجي الجنسية هي أن تحجب النتيجة ويبلغ بأنه فاز برئاسة الدولة على أن يتنازل عن الجنسية أو تجرى إعادة بين الفائز الثاني والثالث.

وقال إنه عند إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات عندها يتم تحديد موعد الانتخابات العامة، ولافت إلى أن دمج الحكومتين مرفوض لأن الدبيبة سحبت منه الثقة وهو مرشح للرئاسة .

وكشف صالح خلال تصريحاته على وجود تفاهم من الجانب التركي بضرورة حل الأزمة بين الليبيين فيما بينهم، وخروج القوات الأجنبية والاتجاه نحو الانتخابات .