“سايبم” الإيطالية تفوز بعقد خارجي بقيمة مليار دولار لمشروع تسهيلات الغاز في حقل البوري بليبيا

أخبارليبيا24

حصلت شركة “سايبم” الإيطالية على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز، لتطوير مشروع تسهيلات في حقل البوري للغاز بقيمة تقارب مليار دولار.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أنه بموجب العقد، سوف تتولى سايبم تجديد وتطوير المنصات والهياكل الموجودة في حقل البوري ، الذي يقع في أعماق مائية تتراوح بين 145 و183 مترًا ، قبالة الساحل الليبي.

وأوضحت الوكالة أن العقد يتضمن الهندسة والمشتريات والتصنيع والتركيب والتشغيل لما يقرب من 5000 طن من وحدة استرداد الغاز على الهيكل البحري الحالي DP4 ، إلى جانب مد 28 كيلومترًا من خطوط الأنابيب بين المنصات Dp3 و Dp4 و صبراتة.

وأشارت وكالة نوفا للأنباء انه سيتم تنفيذ عمليات الرفع الرئيسية بواسطة السفينة الرافعة شبه الغاطسة سايبم 7000.

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يساهم استكمال المشروع مساهمة مهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا.