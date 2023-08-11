دياز: تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا يهدد بإطالة الفترة الانتقالية

أخبارليبيا24

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز إن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا يهدد بإطالة الفترة الانتقالية.

وأضافت دياز في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية أن تشكيل حكومة جديدة سوف لن يقود البلاد نحو الانتخابات.

وطالبت القادة الليبيين للوصول إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة والعمل على تحقيق اتفاق سياسي حول قانون الانتخابات.

وأكدت المتحدثة الإقليمية أن بلادها تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، موضحة أنه لا بديل عن مسار 6+6.

وأشارت دياز إلى أن الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال، وأن بريطانيا مع شركائها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

ولفتت المتحدثة الإقليمية إلى محاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا.

واعتبرت أن الاستقرار السياسي في ليبيا عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يسهم في حل الكثير من مشاكل ليبيا، خاصة معضلة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط.