تكالة يؤكد على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة

11 أغسطس، 2023 8:08 م
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أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على المعاني السامية والوطنية لتوحيد الصف وجمع الكلمة.

وشدد تكالة في كلمة خلال زيارته مدينة الخمس على ضرورة العمل معًا في كل مؤسسات الدولة من أجل ازدهار البلاد وتحقيق الاستقرار.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أهمية دعم المجالس البلدية لما لها من دور مهم في النهوض بالدولة.

ولفت تكالة إلى المصالحة الوطنية ورد الحقوق والمظالم وإقامة العدل وتوحيد الصف، وضرورة مواصلة المساعي من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

11 أغسطس، 2023 8:08 م
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