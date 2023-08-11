تراجع طفيف في أسعار النفط بسبب تباين بيانات الصين الاقتصادية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، حيث راهن المستثمرون على توقعات الطلب المتفائلة من مجموعة منتجي أوبك مقابل البيانات الاقتصادية المتباينة في الصين أكبر مستورد.

ونزل خام برنت 15 سنتًا إلى 86.25 دولارًا للبرميل فجر اليوم، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 82.69 دولارًا للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين في ارتفاع مستمر منذ يونيو، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام، ووصل برنت إلى أفضل سعر له منذ يناير.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.

وارتفعت معنويات السوق أيضًا من خلال بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الخميس لشهر يوليو، والتي غذت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع سعر الفائدة.

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، تراجعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 14.5٪ عن العام الماضي، مع تراجع واردات الخام الشهرية من أعلى مستوياتها في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضًا أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت إلى الانكماش وأن أسعار بوابة المصانع امتدت إلى الانخفاض في يوليو، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى جانب العرض، تلقت الأسعار دعما من امتدادات تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا، إلى جانب مخاوف بشأن الإمدادات مدفوعة باحتمال أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل شحنات النفط الروسية في منطقة البحر الأسود.