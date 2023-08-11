الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس بازوم

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر مسؤولية سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، محمد بازوم وعائلته، وأعضاء الحكومة المحتجزين.

وقال بلينكين في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن “الولايات المتحدة تنضم الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الايكواس) في الدعوة الى استعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وأوقفت الولايات المتحدة مؤخرًا بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس المنتخب ديمقراطياً.

وأمرت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا يوم الخميس بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في النيجر في يوليو.

وقال بلينكين إن “الولايات المتحدة تقدر تصميم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على استكشاف جميع الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة”.

وتحدى المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في 26 يوليو ، الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في السادس من أغسطس للتخلي عن منصبه، وبدلاً من ذلك أغلق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.