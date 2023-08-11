” الكيلاني” : قريبا سيتم صرف منحة الزوجة والأبناء عن 3 أشهر

11 أغسطس، 2023 11:11 م
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وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني

أخبار ليبيا 24

قالت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني إنه سيتم صرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء عن 3 أشهر وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت الكيلاني في تصريح نشرته منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء أنه سيتم صرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن عن شهر يوليو خلال أقل من أسبوع.

وأضافت الكيلاني أنّها تطمئن كافة العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية بانتهاء عملية مطابقة المرتبات، معربة عن شكرها وزارة المالية على تعاونها في ذلك.

وأشارت الكيلاني إلى أنها خلال الأسبوع القادم ستزور الأردن ومصر، لتحديد عدد الأطفال ممن جرى إدخالهم في برامج علاجية من طيف التوحد.

وأوضحت الكيلاني أنّه سيتم استجلاب فريقين طبيين من مصر وتركيا، لتوطين العلاج في ملف العقم بالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أنها تتعاون مع وزارة العمل لدعم شرائح الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة في تأسيس مشاريع خاصة بهم. 

11 أغسطس، 2023 11:11 م
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