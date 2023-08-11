الدبيبة: حريصون على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين وإرجاعهم إلى بلدانهم

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، حرص الحكومة بشدة على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إرجاعهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها.

في المقابل شدد الدبيبة، في تصريح، على مواصلة استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان يمكن الوصول إليه.

وأكد الدبيبة دعم الجهود الأمنية الحدودية لوزارة الداخلية مع نظرائهم في تونس لحماية الحدود المشتركة وإخلائها من المهاجرين.

كما أكد بأنه لن يسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، لافتًا إلى أن قوانين البلاد كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها، مشددًا على الاتحاد الأوروبي ودول الجوار التعاون.

وأجرى، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، الأربعاء، زيارة إلى تونس، حيث تم الاتفاق على إخلاء الحدود المشتركة بين البلدين من المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيان للداخلية.