الخارجية الروسية: أي تدخل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار وبقوة

أخبار ليبيا 24

حذّرت روسيا من أنّ أيّ تدخّل عسكري في النيجر سيزعزع الاستقرار بقوة في المنطقة، وذلك غداة إعلان قادة دول غرب أفريقيا عزمهم على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “نعتقد أنّ حلاً عسكرياً للأزمة في النيجر يمكن أن يؤدّي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الأفريقي، وإلى زعزعة حادّة للاستقرار في منطقة الصحراء والساحل بأسرها”.

وثمّنت الخارجية الروسية جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد، مشددةً على أنّ “روسيا تدعم جهود الوساطة، التي تقوم بها “إيكواس” بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الناشئة”.